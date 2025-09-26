В Ростовской области прошли 4 спортивных состязания

Четыре спортивных состязания провели в Ростовской области. Участие в них приняли дети и подростки, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В частности, в селе Натальевка в Неклиновском районе с 31 августа по 5 сентября состоялся областной фестиваль по баскетболу «Золотая осень». Во время него прошло первенство Ростовской области по этому виду спорта. Участие в нем приняли 32 команды, состоящие из юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет.
А в Орловском районе прошел муниципальный этап «Дворовой лиги» по футболу. В соревнованиях приняли участие школьные команды. Лучшая сборная представила Орловский район на областном финале, который состоялся 10 сентября.
Также в Пролетарске прошло первенство по волейболу среди девушек 2011 года рождения. А первенство Ростовской области по футболу было организовано в Азове.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.