В Ростовской области прошли 4 спортивных состязания

В частности, в селе Натальевка в Неклиновском районе с 31 августа по 5 сентября состоялся областной фестиваль по баскетболу «Золотая осень». Во время него прошло первенство Ростовской области по этому виду спорта. Участие в нем приняли 32 команды, состоящие из юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет.