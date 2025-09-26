Ричмонд
Часть Дона может остаться без тепла из-за долгов

Общая сумма задолженности перед «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону» превысила 74 млн рублей.

Как уточнили в пресс‑службе компании, каждая пятая коммунальная организация в регионе не выполняет платежи. Главными должниками названы МП «Коммунальные котельные и тепловые сети» (Новошахтинск), МУП «Городское хозяйство» (Таганрог) и УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения (Азовский район) — их общий долг составляет около 48 млн рублей.

«ТНС‑Энерго Ростов‑на‑Дону» уже ограничила подачу электроэнергии для ООО «Жилищник», ООО «Распределённая генерация — Шахты» и МУП «Теплотехник Неклиновского района». С середины октября аналогичные меры планируют ввести ещё в отношении 12 предприятий, суммарная задолженность которых — 49 млн рублей.

Энергокомпания призвала руководителей должников незамедлительно погасить задолженности и выполнить контрактные обязательства.