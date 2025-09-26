Часть Дона может остаться без тепла из-за долгов

Как уточнили в пресс‑службе компании, каждая пятая коммунальная организация в регионе не выполняет платежи. Главными должниками названы МП «Коммунальные котельные и тепловые сети» (Новошахтинск), МУП «Городское хозяйство» (Таганрог) и УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения (Азовский район) — их общий долг составляет около 48 млн рублей.