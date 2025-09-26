Сидячие поезда из Воронежа в Москву станут ходить на час дольше

Любопытно, что изменения расписания связаны с ремонтом железнодорожных путей. Поезда будут ходить те же, что и раньше. Запланированы четыре остановки — на станциях Грязи-Воронежские, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск и Рязань-2.