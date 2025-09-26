Сидячие поезда из Воронежа в Москву станут ходить на час дольше

С 3 октября по 19 декабря изменится расписание четырех сидячих поездов, которые курсируют между Воронежем и Москвой. Речь про №№ 737 (Воронеж — Москва-Казанская), 738 (Москва-Казанская — Воронеж), 739 (Воронеж — Москва-Казанская) и 740 (Москва-Казанская — Воронеж).
В соответствии с новым графиком они будут ехать дольше на час. Итак, вот временное расписание:
№ 237 (Воронеж — Москва-Казанская): отправление в 7:11, прибытие в 14:10;
№ 238 (Москва-Казанская — Воронеж): отправление в 17:30, прибытие в 1:03;
№ 239 (Воронеж — Москва-Казанская): отправление в 16:31, прибытие в 23:58;
№ 240 (Москва-Казанская — Воронеж): отправление в 8:20, прибытие в 15:32.
Любопытно, что изменения расписания связаны с ремонтом железнодорожных путей. Поезда будут ходить те же, что и раньше. Запланированы четыре остановки — на станциях Грязи-Воронежские, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск и Рязань-2.