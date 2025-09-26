Ричмонд
В Новокузнецком округе Кузбасса состоялась акция «День здоровья»

Во время нее местные жители сдали анализы крови, получили консультации врачей, а также прошли медобследования.

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 организовали акцию «День здоровья» в амбулатории в селе Ильинка и фельдшерско-акушерском пункте в поселке Недорезово. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики Минздрава Кузбасса.

Все желающие могли пройти комплексное медицинское обследование. У каждого пациента взяли расширенный общий и биохимический анализы крови. Также им помогли пройти ЭКГ и другие исследования, включая спирографию, пульсоксиметрию, измерение артериального и внутриглазного давления. Также в селе Ильинка участники акции получили консультацию кардиолога по вопросам заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, пообщаться они смогли с дерматологом.

«Иногда болезни приходят тихо и без симптомов. Но диспансеризация помогает заметить первые сигналы и остановить проблему еще до того, как она станет серьезной. Радует, что есть люди, неравнодушные к своему здоровью!» — отметил заведующий фельдшерско-акушерским пунктом поселка Недорезово Эмин Челик.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.