В Новокузнецком округе Кузбасса состоялась акция «День здоровья»

Все желающие могли пройти комплексное медицинское обследование. У каждого пациента взяли расширенный общий и биохимический анализы крови. Также им помогли пройти ЭКГ и другие исследования, включая спирографию, пульсоксиметрию, измерение артериального и внутриглазного давления. Также в селе Ильинка участники акции получили консультацию кардиолога по вопросам заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, пообщаться они смогли с дерматологом.