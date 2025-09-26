Жителям Чебоксар рассказали, как можно самореализоваться

Тренинг «Сотвори себя сам», посвященный развитию навыков самореализации, прошел 24−25 сентября в Чебоксарах в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики.
Площадкой для занятия стал городской кадровый центр «Работа России». В качестве спикера выступил психолог учебно-методического центра «Аспект» Алексей Шулов. Он рассказал участникам, как анализировать личные планы на будущее, проводить диагностику потребностно-мотивационной сферы, скорректировать самооценку и самомотивацию, развить чувство уверенности и адекватного самовосприятия, сформировать конструктивные способы поведения и мышления в профессиональном общении.
Тренинг прошел в формате интерактивных занятий. Слушатели выполняли психологические задания, участвовали в групповых обсуждениях и выстраивали модели перспективной программы саморазвития.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.