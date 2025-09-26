В Ростовской области преобладают компактные ЖК с просторными квартирами

— Исследование подтверждает: донские застройщики выбирают путь качественной, а не количественной застройки. Преобладание компактных ЖК с просторными квартирами — это ответ на запрос семей, которые ценят уют и комфортную среду. Из всех регионов с плотной застройкой Ростовская область отличается самым маленьким количеством корпусов (2) и небольшим числом квартир (563) в среднем выражении. Также мы видим, что при высокой этажности количество квартир на этаже остается небольшим в сравнении с другими регионами, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.