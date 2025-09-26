В Ростовской области преобладают компактные ЖК с просторными квартирами

На российском рынке недвижимости распространены два подхода: точечная застройка и крупные проекты концепции «город в городе». При этом в Ростовской области доминируют небольшие ЖК, предназначенные для семей. Такие данные продемонстрировало исследование аналитического центра сервиса Домклик (партнер Сбера).
Типичный жилой комплекс в России сегодня насчитывает 3 корпуса и предлагает около 496 квартир. Между тем, в Ростовской области наблюдается другой тренд: средняя численность корпусов в новых ЖК региона составляет всего 2 здания, тогда как количество квартир (медианное значение) несколько выше российского показателя — 563 лота.
В числе лидеров по масштабу жилых комплексов находится Краснодарский край. Новые ЖК здесь в среднем состоят из 7 корпусов. Эта тенденция к возведению целых микрорайонов характерна и для других регионов: Московской области (6 корпусов), Ленинградской области (5 корпусов), Красноярского и Тюменского краёв (по 4 корпуса).
А вот в Москве и Санкт-Петербурге ЖК лидируют по количеству квартир. Это достигается за счет большей площади и этажности корпусов, а также ориентации на малометражные лоты (студии и однушки).
В Ростовской области застройщики ориентируются на семейные квартиры площадью побольше (2−3−4-комнатные). Напротив, в Краснодарском крае на 10 этажей корпуса приходится около 189 квартир, причём популярны компактные студии и однокомнатные квартиры.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбера.
— Исследование подтверждает: донские застройщики выбирают путь качественной, а не количественной застройки. Преобладание компактных ЖК с просторными квартирами — это ответ на запрос семей, которые ценят уют и комфортную среду. Из всех регионов с плотной застройкой Ростовская область отличается самым маленьким количеством корпусов (2) и небольшим числом квартир (563) в среднем выражении. Также мы видим, что при высокой этажности количество квартир на этаже остается небольшим в сравнении с другими регионами, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.