В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ»

Фестиваль спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык «ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Семья», пройдет с 1 октября по 30 ноября в четырех городах России. Одной из его площадок станет Санкт‑Петербургский театр эстрады имени Аркадия Райкина, сообщили в городском комитете по культуре.
В этом году во время фестиваля покажут 30 спектаклей. Площадками для его проведения станут театры в Санкт‑Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Севастополе. Подчеркивается, что фестиваль направлен в первую очередь на людей с ограничениями по здоровью, связанными со зрением и слухом.
С полной программой мероприятия можно ознакомиться на его официальном сайте. Бронирование билетов для льготных категорий зрителей в Санкт‑Петербурге осуществляется по единому телефону +7 (981) 844−68−30. В других городах сделать это можно по телефонам, электронной почте и в социальных сетях театров-участников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.