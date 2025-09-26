В Перми скорректируют расписание движения девяти автобусных маршрутов

На маршруте № 19 «Микрорайон Липовая гора — Печатная фабрика Гознак» в связи с его продлением увеличат количество отправлений от остановки «Улица Куфонина». Маршрут продлят в микрорайон Парковый до остановки «Улица Куфонина» от остановки «Печатная фабрика Гознак». Часть рейсов проследуют до «Тенториума» под № 19к.