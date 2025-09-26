В Перми скорректируют расписание движения девяти автобусных маршрутов

Департамент транспорта Перми сообщил о корректировке расписания движения девяти автобусных маршрутов. На маршрутах № 2, № 19, № 20 и № 74 изменения вступят уже с 1 октября.
На маршрутах № 2 «Улица Победы — Центральный рынок» и № 20 «Микрорайон Крым — Центральный рынок» введут корректировки синхронизации интервалов по будням, на маршруте № 20 дополнительно увеличат количество отправлений.
На маршруте № 19 «Микрорайон Липовая гора — Печатная фабрика Гознак» в связи с его продлением увеличат количество отправлений от остановки «Улица Куфонина». Маршрут продлят в микрорайон Парковый до остановки «Улица Куфонина» от остановки «Печатная фабрика Гознак». Часть рейсов проследуют до «Тенториума» под № 19к.
Маршрут № 30 «Микрорайон Садовый — микрорайон Парковый — Тенториум» прекратит работу в связи с продлением маршрута № 19.
На маршруте № 74 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка» увеличат количество отправлений в час пик.
В ближайшее время введут корректировки расписания на автобусных маршрутах № 44 «Микрорайон Нижняя Мостовая — микрорайон Кислотные дачи — микрорайон Камский», № 45 «», № 47 «Микрорайон Крохалева — улица Мильчакова», № 55 «Планета — микрорайон Архиерейка» и № 59 «Микрорайон Юбилейный — микрорайон Нагорный» в связи с меняющейся дорожной обстановкой.
С 27 сентября в двух районах Перми временно изменят маршруты движения автобусов № 33, № 48 и № 73.