В салоне было трое детей, один из них пострадал: в Башкирии перевернулся школьный автобус

В Башкирии перевернулся школьный автобус с тремя детьми в салоне.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 26 сентября, в Башкирии на 5-м километре автодороги Казангулово-Соколовка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. По предварительным данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, 59-летний водитель ПАЗ не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

В момент происшествия в салоне автобуса находились водитель, сопровождающий и трое учащихся девятых классов. Детей везли из лицея-интерната города Давлеканово в населенные пункты района. В результате ДТП 15-летний пассажир получил травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб. Все обстоятельства случившегося выясняются.

