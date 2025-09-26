Прокуратура начала проверку из-за перевернувшегося школьного автобуса в Башкирии

Прокуратура организовала проверку из-за ДТП со школьным автобусом в Давлекановском районе Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел сегодня около 16:00 на 5-м километре автодороги Казангулово-Соколовка. Согласно предварительным данным, шофер допустил съезд автобуса в кювет, где машина перевернулась. В салоне в тот момент находились трое детей. В результате аварии один подросток был доставлен в медицинское учреждение, двоим несовершеннолетним помощь оказали на месте.
Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов.
Прокуратура намерена выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, включая требования к перевозке учащихся и эксплуатации школьного транспорта. При выявлении нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
