В Самаре временно отключат ХВС 30 сентября, 1, 2 и 3 октября

В Самаре местным жителям представили список адресов, которые попадут под отключение холодного водоснабжения. На сетях проведут плановые работы, сообщают в «РКС-Самара».
— 30 сентября на ул. Реактивной планируют устранить технический отказ на водоводе. Работы стартуют в 08:00 и завершатся в 00:00 1 октября. Холодную воду отключат по большинству улиц Куйбышевского района, — отметили в сообщении.
1 октября ресурсники с 09:30 до 12:15 отключат воду по адресам: ул. Ново-Садовая, 174−188, 192−200, 204, 212, ул. Солнечная, 1−15, 22-го Партсъезда, 221, 223, 227, 227А. С 08:00 1 октября до 07:00 2 октября холодной воды не будет по ул. Гагарина, 9, 11А; ул. Тухачевского, 222, 224, 226, 233, 239, 241, 243.
Также 2 октября с 09:00 до 20:00 без ХВС будут дома по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 250, 252, 254, 256, 258; Московское шоссе, 147, 149, 151, 153, 155. 3 октября планируют заменить задвижки по ул. Мориса Тореза. Все подробности указали на сайте компании.