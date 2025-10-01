Россияне рассказали, чего ждут от будущего: главное из результатов исследования

Исследование проводилось среди читателей проектов Новости, Наука и Hi-Tech Mail
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Исследование работает как археологический артефакт. Оно документирует общественный ландшафт непосредственно перед точкой невозврата. Его ценность в фиксации этой точки — когда люди все еще боятся роботов на заводах и беспилотников на дорогах, не замечая, как меняются сами основы мышления и доверия.
Будущее технологий
Большинство россиян считают, что в ближайшие 25 лет самые значимые технологические изменения произойдут в сферах IT (66%) и медицины (60%). 46% полагают, что крупные перемены ожидают промышленность, 43% — транспорт, 36% — сферу космоса и освоения планет. 16% думают, что большие технологические изменения произойдут в сельском хозяйстве, 12% — в творчестве, 8% — в экологии.
Эксперт по инновациям, футуролог, участник II Международного симпозиума «Создавая будущее» Евгений Кузнецов уверен, что результаты опроса демонстрируют, скорее, информированность людей о технологиях, нежели реальное знание о их развитии.
«Это действительно то, о чем “кричат” газеты и соцсети. Яркий пример — люди хорошо информированы про IT, медицину, но, например, о развитии агротехнологий знают мало. Об этом говорят цифры — всего 16% опрошенных указали на грядущие изменения в сельском хозяйстве. Хотя для России это фундаментальная технология, одна из самых быстро и эффективно развивающихся» — отметил в разговоре с Новостями Mail Кузнецов.
Проблемы в связи с развитием технологий
Основные проблемы, которые могут возникнуть в связи с развитием технологий, по мнению 56% респондентов — усиление контроля за людьми, а по мнению 55% — зависимость людей от технологий.
37% опасаются сокращения рабочих мест, 35% — вмешательства в природу человека, 34% — неравного доступа к новым технологиям. 32% опрошенных тревожит ментальное здоровье людей в связи с новой реальностью, 22% — экологические последствия. Лишь 10% респондентов не испытывают тревог и опасений связи с технологическим прогрессом.
Евгений Кузнецов отмечает, что в России, по сравнению с Европой, очень технооптимистичное общество, что совпадает с оценками футурологов, сделанных более 10 лет назад: «Во многом российское представление о будущем выросло еще в советские времена, когда считалось, что развитие индустриальных технологий ведет к прогрессу».
На Западе уже давно в политическом поле доминируют силы, которые норовят установить тотальный контроль над всем: инвестициями, технологиями, людьми. Соответственно, общественное мнение Западной Европы и США во многом «очень напуганное».
«У нас эти голоса раздаются меньше, за них никто особо не платит, и поэтому наше общество более свободно вырабатывает позицию относительно технологий», — поясняет Кузнецов.
Замена человека роботами и искусственным интеллектом
45% опрошенных считают, что искусственный интеллект и/или роботы заменят в будущем человека в некоторых профессиях. 23% полагают, что замена может произойти в большинстве профессий, 31% уверены, что новейшие технологии не смогут полностью заменить людей.
«Уже к 2027 году ИИ возьмет на себя еще больше: от генерации рекламы до автоматизации бизнес-процессов и логистики. Значительная часть медиа будет создаваться нейросетями, внутри компаний целые процессы будут выполняться за счет ИИ. Однако решающей останется роль человека — там, где требуются новые смыслы, воображение и способность чувствовать. ИИ может быть отличным “вторым мнением”, но уникальные идеи остаются за людьми», — прокомментировал результаты исследования Науке Mail Максим Абрамов, руководитель Лаборатории прикладного искусственного интеллекта СПб ФИЦ РАН, исполнительный директор по исследованию данных в Сбере.
Речь идет не о вытеснении человека, а о перераспределении ролей. Машины снимают рутину, а человеку остаётся главное — эмпатия, умение видеть контекст и создавать новые идеи. В ближайшие десятилетия нас ждёт не замена, а симбиоз человека и технологий. И выигрывать будут те, кто научится работать в тандеме с ИИ — использовать его как партнёра, а не конкурента.
Восстание машин
37% верят в то, что когда-нибудь может произойти «восстание машин», при котором технологии станут угрозой для человечества. 33% допускают такую вероятность, но считают, что это будет локальной проблемой, а не глобальной, 25% не верят в подобное развитие событий.
Руслан Юсуфов, футуролог, основатель и управляющий партнер MINDSMITH, участник II Международного симпозиума «Создавая будущее» прокомментировал результаты исследования для Новостей Mail: «Результаты этого исследования — срез общественного сознания, застывшего в парадигме XX века. Зафиксированные в нем страхи (контроль, зависимость, сокращение рабочих мест) принадлежат каталогу угроз индустриальной эпохи. Это классический нарратив антиутопистов о физическом вытеснении человека машиной».
Под поверхностью происходит нечто более серьезное. Разрушаются сами основы верификации реальности. Мы теряем способность доверять своим чувствам, физическому миру и, в конечном счете, другим людям. Формируется «когнитивный долг» — привычка отдавать машине право думать за нас.
ИИ-технологии в настоящее время
Большинство россиян (62%) не используют технологии ИИ в профессиональной или повседневной жизни. 15% применяют их только в повседневной жизни, 13% — и в профессиональной, и в повседневной жизни, 11% — только в работе. «Цифры о низком проникновении ИИ и консервативном взгляде на его роль — важный сигнал. Большинство все еще видит в нем просто “инструмент”. Это временное состояние массового сознания, пока ИИ превращается из технологии в новую среду обитания, где рождаются новые смыслы и культы», — говорит Юсуфов.
16% респондентов регулярно сталкиваются с ситуациями, когда задачи, которые раньше выполняли люди, теперь выполняет ИИ. 26% сталкивались с этим несколько раз, 38% — слышали, но не сталкивались лично, и 16% никогда не встречались с подобным.
Будущее технологий в различных сферах
Также в рамках исследования респонденты могли высказаться в пользу того, возможности или угрозы для человечества несет интеграция новейших технологий в различные отрасли — медицину, транспорт, промышленность, творчество и цифровую среду.
Что касается новых технологий в медицине, 39% считают, что их внедрение несет в равной степени, как возможности, так и угрозы для человечества. 53% видят в них преимущественно возможности, а 6% — угрозы.
Основные риски для человечества связаны, по мнению опрошенных, с генетическим редактированием (65%), искусственным интеллектом (57%), контролем за активностью генов (45%) и роботизацией (41%).
Кандидат биологических наук, директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин в разговоре с Наукой Mail обратил внимание, что наибольшие опасения у опрошенных вызвали технологии, затрагивающие фундаментальные биологические механизмы человека, такие как генетическое редактирование или искусственный интеллект. «Эти данные подчеркивают, что путь к будущей медицине требует осторожного баланса между инновациями и безопасностью», — отмечает Кузьмин.
При этом россияне реалистично относятся к прогнозам по увеличению продолжительности жизни — многие ожидают значительного продления, но далеко не бессмертия. Только 4% уверены, что технологии смогут сделать людей бессмертными, 22% полагают, что технологии не повлияют на продолжительность жизни, по мнению 72% продолжительность жизни увеличится значительно или незначительно.
55% участников опроса ожидают, что наибольшую пользу сфере принесет персонализированное лечение. Айрат Билялов, научный сотрудник Научно-исследовательского центра LIFT, врач-онколог, кандидат медицинских наук прокомментировал эти данные Науке Mail.
Будущее медицины — это персонализация. Сейчас мы чаще применяем универсальные схемы лечения, но один и тот же препарат у разных людей работает по-разному. Например, фармакогенетика показывает, что люди по-разному метаболизируют лекарства. Поэтому следующий шаг — опираться на генетический паспорт пациента и назначать терапию адресно.
«У одних людей ферменты печени быстро разрушают препарат, и стандартная доза оказывается слишком маленькой. У других, наоборот, метаболизм замедлен, и обычная дозировка может вызвать побочные эффекты. Это особенно важно для препаратов с узким терапевтическим окном, таких как противоопухолевые средства, антикоагулянты или антидепрессанты. Генетический анализ позволяет заранее предсказать такие реакции и назначить персонализированную дозу. Меняется и профилактика: по совокупности генетических маркеров мы можем оценивать индивидуальные риски, от сердечно-сосудистых до онкологических, и заранее подобрать эффективную стратегию. Таким образом, медицина смещается от лечения заболевания к предупреждению болезни» — поясняет ученый.