Россияне рассказали, чего ждут от будущего: главное из результатов исследования

Большинство россиян (62%) не используют технологии ИИ в профессиональной или повседневной жизни. 15% применяют их только в повседневной жизни, 13% — и в профессиональной, и в повседневной жизни, 11% — только в работе. «Цифры о низком проникновении ИИ и консервативном взгляде на его роль — важный сигнал. Большинство все еще видит в нем просто “инструмент”. Это временное состояние массового сознания, пока ИИ превращается из технологии в новую среду обитания, где рождаются новые смыслы и культы», — говорит Юсуфов.