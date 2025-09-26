Ричмонд
Похолодание и сильные дожди обрушатся на Казахстан

В Казахстане в предстоящую субботу, 27 сентября 2025 года, погода ожидается без существенных изменений, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным РГП «Казгидромет», отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на востоке и в центре страны.

«На остальной же территории Казахстана северный циклон и связанные с ним фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на севере сильные дожди и понижение температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром — туман, на севере страны в отдельных районах — град, шквал», — уточнили синоптики.

Вместе с тем в ряде регионов республики ожидается:

высокая пожарная опасность — на севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской областей, чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау.