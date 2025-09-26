Ситуация с топливом в Ростовской области остается под постоянным контролем

Крупные сетевые заправки работают в обычном режиме, подчеркнули на заседании. Поставки горючего на них идут без сбоев. При этом на некоторых небольших заправочных станциях могут возникать временные перебои в продажах. Например, сложности в Боковском районе связаны с тем, что там нет заправок крупных поставщиков.