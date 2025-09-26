Ситуация с топливом в Ростовской области остается под постоянным контролем

Ситуация с топливом в Ростовской области остается стабильной, несмотря на повышенный спрос. Об этом сообщили на заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами.
По данным властей, за последнее время на АЗС региона отметили рост числа потребителей, и это связано с двумя факторами. В частности, с увеличением количества транзитного транспорта и с сезонными полевыми работами у аграриев.
Крупные сетевые заправки работают в обычном режиме, подчеркнули на заседании. Поставки горючего на них идут без сбоев. При этом на некоторых небольших заправочных станциях могут возникать временные перебои в продажах. Например, сложности в Боковском районе связаны с тем, что там нет заправок крупных поставщиков.
— Главы администраций должны решать эти вопросы в ручном режиме. Нужно оперативно связываться с поставщиками и договариваться о дополнительных поставках топлива. Министерство промышленности и энергетики окажут необходимое содействие, — сказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Крупным поставщикам рекомендовали усилить мониторинг спроса, чтобы избежать дефицита. Компании заверили, что держат руку на пульсе и готовы изменить объемы продукции.
На федеральном уровне для стабилизации ситуации уже приняли меры: временно остановили экспорт бензина и доработали механизм топливного демпфера.
Напомним, что в области для контроля за ситуацией создан специальный штаб. В его составе работают представители власти, антимонопольной службы, нефтяных и транспортных компаний. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения.
