«Белковый омлет с форелью, зеленая гречка с авокадо, творожная запеканка». Стало известно меню рабочего завтрака Лукашенко и Путина в Голубой гостиной Кремля

Стало известно, меню рабочего завтрака президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Накануне пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила, что встреча Лукашенко и Путина состоится 26 сентября.
В этот день Лукашенко и Путин провели переговоры, в том числе обсудив региональные проблемы.
Встреча началась в Представительском кабинете Кремля, где лидеры пообщались в присутствии прессы. Затем переговоры перешли в формат тет-а-тет, по завершению которых лидеров ожидал рабочий завтрак в Голубой гостиной кремля.
Стало известно меню рабочего завтрака Лукашенко и Путина. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Позже раскрыли и меню рабочего завтрака Лукашенко и Путина, состоявшее из основного блюда, нескольких видов каши и полезного десерта.
Так, президентам подавали белковый омлет с форелью и спаржей, ролл с пастрами из говядины, зеленую гречку с авокадо и яйцом, пшенную кашу с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком, творожную запеканку с изюмом и клубникой.
