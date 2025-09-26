Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белковый омлет с форелью, зеленая гречка с авокадо, творожная запеканка». Стало известно меню рабочего завтрака Лукашенко и Путина в Голубой гостиной Кремля

Лукашенко и Путин позавтракали омлетом с форелью и несколькими видами каши.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, меню рабочего завтрака президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Накануне пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила, что встреча Лукашенко и Путина состоится 26 сентября.

В этот день Лукашенко и Путин провели переговоры, в том числе обсудив региональные проблемы.

Встреча началась в Представительском кабинете Кремля, где лидеры пообщались в присутствии прессы. Затем переговоры перешли в формат тет-а-тет, по завершению которых лидеров ожидал рабочий завтрак в Голубой гостиной кремля.

Стало известно меню рабочего завтрака Лукашенко и Путина. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Позже раскрыли и меню рабочего завтрака Лукашенко и Путина, состоявшее из основного блюда, нескольких видов каши и полезного десерта.

Так, президентам подавали белковый омлет с форелью и спаржей, ролл с пастрами из говядины, зеленую гречку с авокадо и яйцом, пшенную кашу с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком, творожную запеканку с изюмом и клубникой.

Еще мы писали о том, что президент Беларуси сказал российскому коллеге, что новая АЭС на востоке Беларуси может обеспечить электроэнергией новые регионы России.

И также Лукашенко назвал блестящую инициативу Путина против глобальной войны.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше