В Бельгии забраковали идею Мерца о кредите Киеву из активов РФ

По словам канцлера ФРГ, такое решение доказало бы стремление Евросоюза всегда оказывать поддержку Украине. Он отметил, что средства должны быть направлены только на приобретение военной техники, но их нельзя будет использовать для устранения дефицита бюджета Украины. Немецкий политик также уточнил, что перечень военных закупок будет утверждаться правительством Евросоюза совместно с властями Украины.