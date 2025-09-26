В Бельгии забраковали идею Мерца о кредите Киеву из активов РФ

Как пишут «Ведомости», Берт Де Вевер заявил, что предложение Мерца не будет реализовано. Он напомнил, что уже рекомендовал европейским лидерам обсудить вариант кредитования Киева без спешки, чтобы решение устраивало всех. Де Вевер также признался, что испытывает раздражение от потока идей по финансированию Украины с использованием замороженных российских активов от политиков и чиновников ЕС.
Премьер-министр Бельгии уточнил, что идеи, подобные инициативе Фридриаха Мерца, могут разрушить репутацию финансовой системы ЕС. Он добавил, что государства, которые сейчас размещают свои резервы для хранения в еврозоне, узнав об использовании российских активов, могут изъять свои, опасаясь их потерять.
По словам канцлера ФРГ, такое решение доказало бы стремление Евросоюза всегда оказывать поддержку Украине. Он отметил, что средства должны быть направлены только на приобретение военной техники, но их нельзя будет использовать для устранения дефицита бюджета Украины. Немецкий политик также уточнил, что перечень военных закупок будет утверждаться правительством Евросоюза совместно с властями Украины.