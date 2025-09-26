Урожайность плодовых культур научились повышать в неблагоприятном климате

Исследования, проведенные на яблоках, винограде, помело и других растениях, показали, что наночастицы оксида цинка обладают высокой реакционной способностью и малым размером, что позволяет им укрепить мембраны плодовых культур в неблагоприятных климатических условиях. За счет этого у растений повышается рост, урожайность и качество плодов, а также улучшается защитная система и активация антиоксидантов. По словам доцента Школы естественных наук ТюмГУ Константина Королева, применение современных нанотехнологий представляется практичной и долгосрочной стратегией по повышению урожая и качества культур.