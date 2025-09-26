Ричмонд
Урожайность плодовых культур научились повышать в неблагоприятном климате

Для этого нужно применить наночастицы оксида цинка.

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Ученые Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) совместно с пакистанскими учеными выявили, что применение наночастиц оксида цинка повышает урожайность и качество плодовых культур в неблагоприятных климатических условиях. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

«Биологи ТюмГУ совместно с коллегами из Пакистана обосновали теоретические подходы и установили практическую значимость использования наночастиц оксида цинка как фактора для снижения неблагоприятного воздействия стрессовых факторов на различные виды плодовых растений», — говорится в сообщении.

Исследования, проведенные на яблоках, винограде, помело и других растениях, показали, что наночастицы оксида цинка обладают высокой реакционной способностью и малым размером, что позволяет им укрепить мембраны плодовых культур в неблагоприятных климатических условиях. За счет этого у растений повышается рост, урожайность и качество плодов, а также улучшается защитная система и активация антиоксидантов. По словам доцента Школы естественных наук ТюмГУ Константина Королева, применение современных нанотехнологий представляется практичной и долгосрочной стратегией по повышению урожая и качества культур.

«Однако для полной ее реализации в реальных сельскохозяйственных условиях необходимы дополнительные исследования и глубокое понимание различных агроэкологических аспектов», — добавил он.