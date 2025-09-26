Более 15 тыс. человек в Алтайском крае получили «кардиопакет» с лекарствами

В Алтайском крае создана система учета граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование и ангиопластика коронарных артерий со стентированием. При выписке из кардиологических отделений краевой клинической больницы и кардиодиспансера льготополучатели, состоящие в регистре, получают «кардиопакеты». Они содержат рецепты на лекарственные препараты базовой терапии и набор препаратов по ним на курс лечения до шести месяцев. Также в течение трех дней после выписки из стационара пациенты обращаются в поликлинику к участковому терапевту для постановки на диспансерное наблюдение.