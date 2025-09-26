Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 15 тыс. человек в Алтайском крае получили «кардиопакет» с лекарствами

В нем содержатся препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Специальные «кардиопакеты» с лекарствами с начала 2025 года были выданы свыше 15,4 тыс. пациентов в Алтайском крае, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Подобные меры поддержки реализуются в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве экономического развития региона.

В Алтайском крае создана система учета граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование и ангиопластика коронарных артерий со стентированием. При выписке из кардиологических отделений краевой клинической больницы и кардиодиспансера льготополучатели, состоящие в регистре, получают «кардиопакеты». Они содержат рецепты на лекарственные препараты базовой терапии и набор препаратов по ним на курс лечения до шести месяцев. Также в течение трех дней после выписки из стационара пациенты обращаются в поликлинику к участковому терапевту для постановки на диспансерное наблюдение.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.