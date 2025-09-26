В Заксобрании Иркутской области состоялось вручение премии «Признание»

Константин Карпов — почетный гражданин г. Шелехова, много лет проработал учителем, руководил местной школой, работал в русской школе в Монголии и открывал образовательное учреждение на БАМе, в поселке Улькан. Уже после выхода на пенсию проложил активную общественную деятельность, руководил Советом ветеранов, а еще собрал множество материалов об истории своей семьи (педагогической династии Бутиных-Карповых) и вообще педагогики в Приангарье.