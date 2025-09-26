В Заксобрании Иркутской области состоялось вручение премии «Признание»

Торжественная церемония вручения Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» прошла в Законодательном Собрании Иркутской области. Напомним: эта награда была учреждена по предложению Людмилы Берлиной, бывшей тогда спикером областного парламента, в 2011 году и с тех пор ее присуждают двум кандидатурам в год, отмечая особые заслуги перед Приангарьем.
На этот раз дань уважения и признание своих заслуг получили Валентина Зяблова и Константин Карпов. Их поздравили председатель Заксобрания Александр Ведерников, губернатор региона Игорь Кобзев, депутаты областного парламента, родственники и коллеги. Присутствовала на церемонии и дочь первого народного губернатора Приангарья Юрия Ножикова Татьяна Хомякова.
Константин Карпов — почетный гражданин г. Шелехова, много лет проработал учителем, руководил местной школой, работал в русской школе в Монголии и открывал образовательное учреждение на БАМе, в поселке Улькан. Уже после выхода на пенсию проложил активную общественную деятельность, руководил Советом ветеранов, а еще собрал множество материалов об истории своей семьи (педагогической династии Бутиных-Карповых) и вообще педагогики в Приангарье.
Валентина Зяблова — директор Иркутского техникума авиастроения и материалообработки. Она же 20 лет назад стала инициатором создания и до сих пор руководит поисковым отрядом «Байкал», вместе с ребятами выезжая в экспедиции по поиску останков погибших бойцов Великой Отечественной войны.