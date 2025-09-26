Ричмонд
В Омске разработали БПЛА, способный пролететь 5 часов без подзарядки

Специалисты назвали такую автономность рекордной.

Источник: Комсомольская правда

Омская компания «РОСПроект» разработала БПЛА, способный пролепетать 5 часов без подзарядки — «ОМДЖЕТ 03».

В региональном министерстве промышленности и торговли Омской области и в самой компании назвали такую автономность рекордной. За пять часов новая модель беспилотника, ставшая продолжением моделей «ОМДЖЕТ 01» и «ОМДЖЕТ 02», способна пролететь до 320 км. БПЛА обладает вертикальным взлетом и посадкой, и для его работы не требуется дополнительная инфраструктура.

«Для нас это не просто цифры в техническом паспорте. Пять часов полета — это реальная экономия времени и ресурсов, решение задач, которые раньше требовали нескольких вылетов», — отметил директор «РОСПроекта» Валерий Ярмошик.

Сейчас «ОМДЖЕТ 03» уже готов к серийному производству. В компании надеются, что, как и предыдущие модели, он будет востребован в геодезии, картографии и строительстве.

