В Омске разработали БПЛА, способный пролететь 5 часов без подзарядки

Омская компания «РОСПроект» разработала БПЛА, способный пролепетать 5 часов без подзарядки — «ОМДЖЕТ 03».
В региональном министерстве промышленности и торговли Омской области и в самой компании назвали такую автономность рекордной. За пять часов новая модель беспилотника, ставшая продолжением моделей «ОМДЖЕТ 01» и «ОМДЖЕТ 02», способна пролететь до 320 км. БПЛА обладает вертикальным взлетом и посадкой, и для его работы не требуется дополнительная инфраструктура.
«Для нас это не просто цифры в техническом паспорте. Пять часов полета — это реальная экономия времени и ресурсов, решение задач, которые раньше требовали нескольких вылетов», — отметил директор «РОСПроекта» Валерий Ярмошик.
Сейчас «ОМДЖЕТ 03» уже готов к серийному производству. В компании надеются, что, как и предыдущие модели, он будет востребован в геодезии, картографии и строительстве.