Кассир, обманувшая фанатов «Руки Вверх!», объяснила свой поступок

Фанаты группы «Руки Вверх!» ранее рассказали РИА Новости, что не смогли попасть на концерт, который проходил в «Тула-Арене» 25 сентября, из-за незарегистрированных билетов. По их словам, билеты они покупали у женщины, которая оставила свой номер телефона на стенде киоска по продаже концертных билетов, расположенного в торговом центре. За день до концерта обманутым гражданам сказали, что билетов не будет, но можно вернуть деньги, однако этого сделать не удалось.