Кроссворд на 28 сентября 2025

2. Мэнсон

В период с 2005 по 2007 год Дита фон Тиз была замужем за Мэрилином Мэнсоном. Их отношения начались в 2001 году, а в 2004 году Мэнсон сделал ей предложение с винтажным кольцом 1930-х голов. Свадьба прошла в ноябре 2005 года в США, а затем в Ирландии под руководством режиссера Алехандро Ходоровски. В конце 2006 года Дита подала на развод из-за непримиримых разногласий, при этом не требуя алиментов и не претендуя на имущество бывшего мужа.