Кроссворд на 28 сентября 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Дите фон Тиз
- Дита фон Тиз гордится своими армянскими корнями по отцовской линии. Об этом она заявила в 2009 году, выразив поддержку участницам из Армении на «Евровидении», а также неоднократно упоминала в интервью, что ее бабушка была наполовину армянкой.
- В 2013 году Дита фон Тиз стала моделью и музой для создания инновационного платья «Dita». Дизайнеры Майкл Шмидт и Фрэнсис Битонти, используя технологию 3D-печати от Shapeways, изготовили платье, идеально соответствующее её фигуре. Изделие состоит из более чем 3000 взаимосвязанных 3D-печатных элементов и украшено более чем 12000 кристаллами Swarovski. Это один из первых примеров полнофункциональной 3D-печатной одежды, демонстрирующий переход технологии от высокой моды к созданию ткани.
- Дита фон Тиз увлекается коллекционированием старинных предметов. В числе ее раритетов — старинный фарфор, включающий подставки для яиц и чайные сервизы, винтажные корсеты, шейкеры для коктейлей и пуанты. Винтажные автомобили также входят в сферу ее интересов. В период с 1997 по 2010 год Дита владела Chrysler New Yorker 1939 года. По словам самой Диты, она получает удовольствие от окружения себя красивыми вещами, используя их в быту.
Ответы
По горизонтали:
1. Бурлеск
Дита фон Тиз, признанная «королевой бурлеска», начала свою карьеру в 1992 году в группе танцовщиц, стоявших у истоков возрождения этого жанра. Она утверждает, что «возвращает игривость стриптизу», обогащая выступления реквизитом и персонажами, вдохновленными мюзиклами и фильмами 1930-х и 1940-х годов. Ее уникальный стиль создан под влиянием таких ярких личностей, как Луиза Казати и Анна Пьяджи. Ее известные номера включают «Бокал мартини», а также выступления с каруселью, огромной пудреницей и будуаром в китайском стиле.
2. Мэнсон
В период с 2005 по 2007 год Дита фон Тиз была замужем за Мэрилином Мэнсоном. Их отношения начались в 2001 году, а в 2004 году Мэнсон сделал ей предложение с винтажным кольцом 1930-х голов. Свадьба прошла в ноябре 2005 года в США, а затем в Ирландии под руководством режиссера Алехандро Ходоровски. В конце 2006 года Дита подала на развод из-за непримиримых разногласий, при этом не требуя алиментов и не претендуя на имущество бывшего мужа.
3. Псевдоним
Псевдоним «Дита фон Тиз» имеет интересную историю. Имя «Дита» Хизер Рене Свит взяла в честь актрисы Диты Парло, а фамилию «фон Триз» спонтанно выбрала из телефонной книги, когда журнал Playboy запросил ее полное имя для публикации фотографий в 1999 году. В результате опечатки в журнале фамилия превратилась в «фон Тиз», которая и закрепилась за танцовщицей.
4. Фильм
В 2005 году Дита фон Тиз появилась в короткометражном фильме «Смерть Сальвадора Дали», который получил несколько призов на кинофестивалях, а сама Дита была награждена как лучшая актриса на фестивале в Беверли-Хиллз. Позже, в 2007 году, она снялась в картинах «Святой Франциск» и «Комната Бум Бум». При этом Дита не стремится к актерской карьере и выбирает только те роли, которые считает достойными и соответствующими своему стилю.
По вертикали:
1. Балет
Дита фон Тиз с ранних лет занималась балетом и уже в 13 лет исполняла сольные номера. Несмотря на то, что в 15 лет она достигла «пика своих возможностей» в балете, она не отказалась от него полностью. Балетные навыки и элементы, такие как танец на пуантах, стали важной частью ее уникального стиля бурлеск-исполнительницы.
2. Клип
Помимо бурлескной карьеры, Дита фон Тиз регулярно участвует в съемках музыкальных клипов. В ее портфолио работы с различными исполнителями, представляющими широкий спектр жанров: от Green Day и Royal Crown Revue до Мэрилина Мэнсона, 30 Seconds to Mars, Monarchy и Die Antwoord. В 2022 году Дита приняла участие в съемках клипа Тейлор Свифт на песню «Bejeweled».
3. Духи
Помимо карьеры в бурлеске, Дита фон Тиз занимается созданием собственных ароматов. Ее первые духи, «Dita Von Teese», был призваны создавать «атмосферу гламура». За ними последовали «Rouge» для «атмосферы соблазнения», «FleurTeese» для романтики и «Erotique» для эротического настроения. Дита в интервью не раз подчеркивала, что хотела создать ароматы для женщин, которые не стесняются заявлять о своей женственности, в отличие от «фруктовых и ванильных» запахов, которые у нее всегда ассоциировались с запахом пирога.
4. Стиль
Дита фон Тиз известна своим неповторимым стилем: выразительные стрелки, красная помада, графичные брови и черные волосы. Она не пользуется услугами стилиста, так как предпочитает самостоятельно делать макияж и красить волосы. По словам Диты, это не только экономит время, но и доставляет ей «ни с чем не сравнимое удовольствие». Вдохновение для своего образа она черпает у таких ярких личностей, как Луиза Казати.
5. Реклама
Дита фон Тиз активно сотрудничает с известными брендами. В 2005 году она появилась в рекламе коллекции Vivienne Westwood весна/лето, а в 2006 стала лицом австралийской марки Wheels and Dollbaby. Кроме того, Дита представляла MAC Cosmetics и до 2015 года являлась рекламным представителем ликера Cointreau. Она также принимала участие в благотворительных рекламных кампаниях PETA.
