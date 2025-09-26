На выставке «Эксподрев» в Красноярске рассказали о тушении лесных пожаров

За три дня на площадке центра побывали около 5 тыс. человек. Посетители могли узнать, как в регионе охраняют леса от пожаров. Также гостям продемонстрировали спецтехнику, оборудование и инвентарь. Все желающие могли перевоплотиться в лесных пожарных и узнать больше об этой профессии.