На выставке «Эксподрев» в Красноярске рассказали о тушении лесных пожаров

Специализированная выставка «Эксподрев» проходила 17−19 сентября в Красноярске. Краевой лесопожарный центр подготовил стенд для мероприятия в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
За три дня на площадке центра побывали около 5 тыс. человек. Посетители могли узнать, как в регионе охраняют леса от пожаров. Также гостям продемонстрировали спецтехнику, оборудование и инвентарь. Все желающие могли перевоплотиться в лесных пожарных и узнать больше об этой профессии.
Специалисты разъяснили, какие виды костров бывают, показали, как правильно их разводить и тушить. Каждому посетителю напомнили правила поведения в лесах, вручили листовки с номерами телефонов, по которым нужно звонить при возникновении пожаров.
«Подобные мероприятия дают нам возможность рассказать о правильном поведении в лесах как можно большему числу жителей края. Это помогает снизить количество возгораний, происходящих по вине людей», — отметила специалист отдела по пропаганде в области охраны лесов Ирина Чигаева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.