Из-за матча воронежского «Факела» изменится схема движения еще 14 маршруток

Из-за этого с 18:00 27 сентября до 21:00 28 сентября будет запрещена парковка (и остановка) на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до улицы Героев Сибиряков). А с 13:00 до 21:00 28 сентября нельзя будет проехать на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18а до пересечения с Домостроителей.