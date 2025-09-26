Из-за матча воронежского «Факела» изменится схема движения еще 14 маршруток

Как известно, 28 сентября в Воронеже состоится матч 12-го тура первой лиги первенства России по футболу. Местный «Факел» будет принимать «Чайку» из Ростовской области. Игра начнется в 17:00.
Из-за этого с 18:00 27 сентября до 21:00 28 сентября будет запрещена парковка (и остановка) на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до улицы Героев Сибиряков). А с 13:00 до 21:00 28 сентября нельзя будет проехать на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18а до пересечения с Домостроителей.
Кроме того, сразу у 14-ти маршруток на время перекрытия изменится схема движения:
— №№ 12, 54, 72 — автобусы проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;
— № 17 — от «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
— №№ 20, 40, 70, 70с, 88, 52 — с Ворошилова по Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича. В обратном направлении — с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;
— № 23 — с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;
— № 24 — с Ворошилова по Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича;
— № 66 — от «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров;
— № 95 — с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича.
Кстати, накануне стало известно об изменении схемы движения маршрутки № 312а из-за воскресной игры.