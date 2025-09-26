В Москве участнику СВО с травмой позвоночника установили уникальный имплант

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские медики провели сложную операцию бойцу СВО с закрытой компрессионной травмой позвоночника и установили индивидуально изготовленный отечественный имплант, сообщили журналистам в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
В ФМБА уточнили, что любая нагрузка вызывала у пациента сильный болевой синдром, что сказывалось на качестве жизни и замедляло процесс восстановления. Нейрохирурги столичного медцентра приняли решение установить пациенту имплант для восстановления опорной функции позвоночника.
Пациенту изготовили на 3D-принтере индивидуальный имплант, который полностью взял на себя опорную функцию разрушенных позвонков, пояснили в пресс-службе.
«Бойцу специальной военной операции, получившему во время исполнения боевой задачи закрытую компрессионную травму позвонков, врачи ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России провели сложное хирургическое вмешательство с использованием отечественного импланта», — рассказали в медико-биологическом агентстве.
В ФМБА добавили, что особенность операции заключалась в работе смежной бригады хирургов, ее выполняли абдоминальные сосудистые и нейрохирурги. Доступ к поврежденным позвонкам осуществлялся не со стороны спины, а через брюшную полость, что наиболее безопасно для здоровья пациента. Состояние бойца было стабилизировано.