Приговор экс-мэра Усть-Кута отменили в Иркутской области

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему мэру Усть-Кута Иркутской области. Ранее чиновник был осужден к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в избиении подчиненного и получении взятки в размере более 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-мэра.