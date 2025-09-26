Приговор экс-мэра Усть-Кута отменили в Иркутской области

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему мэру Усть-Кута Иркутской области. Ранее чиновник был осужден к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в избиении подчиненного и получении взятки в размере более 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-мэра.
«Мы были не согласны с приговором и апелляционным определением и подали жалобу в кассационный суд И дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию — Иркутский областной суд», — цитирует ТАСС адвоката.
По его словам, теперь Иркутский областной суд может отменить приговор и оправдать экс-мэра, смягчить приговор, направить на новое рассмотрение, также у апелляционной инстанции есть полномочия оставить приговор в силе.
