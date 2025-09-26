Умер кинорежиссер Тигран Кеосаян, снявший у нас одну из своих знаковых картин «Заяц над бездной»: «Фильм получился потому что в Молдове нам создали все условия, — гостеприимство молдаван, красоты края!

На 60-м году жизни умер кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян.
Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она в Telegram-канале.
В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находился в коме.
А в 2006-м Тигран Кеосаян снимал в Молдове свою картину — искрометную комедию о приключениях дорогого Леонида Ильича в нашей солнечной республике. Целое созвездие великолепных актеров тогда гостило у нас — Богдан Ступка, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов, Сергей Газаров, Елена Сафонова, Алена Хмельницкая…
— Фильм получился еще и потому, — признавался нам тогда режиссер картины Тигран Кеосаян, — что в Молдавии нам создали отличные условия. А гостеприимство молдаван, красоты края! Нам было максимально комфортно работать в таких условиях!
Земля пухом Мастеру…
