Свыше 3,3 тысячи предпринимателей на Дону получили поддержку с начала года

Более 3,3 тыс. донских представителей бизнеса, в том числе самозанятых, с начала года получили различные меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
«Мы поддерживаем предпринимателей консультациями, льготными микрозаймами, предоставляем лизинговую, гарантийную, образовательную поддержку, содействуем в регистрации товарного знака», — отметил министр экономического развития региона Павел Павлов.
В частности, с начала года более 330 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых получили микрофинансовую поддержку. Такой вид помощи региональная лизинговая компания и Гарантийный фонд Ростовской области. Кроме того, на это же направлена работа Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.