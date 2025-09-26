Программа «Здоровье для каждого» стартовала в чеченском городе Серноводское

Комплексная программа модернизации первичного звена здравоохранения «Здоровье для каждого» стартовала в Серноводской центральной районной больнице (ЦРБ) в Чечне при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Программа включает в себя несколько ключевых направлений. Например, по ней лечебное учреждение оснастят современным спецоборудованием. Кроме того, врачи и средний медперсонал будут повышать квалификацию. А в работу лечебного учреждения в ходе реализации программы внедрят новые принципы, ориентированные на профилактику и раннее выявление заболеваний. Помимо этого, сотрудники больницы будут организовывать регулярные выездные акции «День здоровья» в отдаленные населенные пункты Серноводского района.
«Старт программы “Здоровье для каждого” — это без преувеличения историческое событие для всего нашего района. Мы переходим от системы, ориентированной на лечение острых состояний, к модели активного долголетия и управления здоровьем населения. Наша конечная цель — не просто увеличить цифру продолжительности жизни в отчетах, а обеспечить серноводчанам дополнительные годы активной, полноценной жизни, свободной от болезней», — отметил главный врач Серноводской ЦРБ Айнди Абдулсаламов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.