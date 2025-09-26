Программа «Здоровье для каждого» стартовала в чеченском городе Серноводское

Программа включает в себя несколько ключевых направлений. Например, по ней лечебное учреждение оснастят современным спецоборудованием. Кроме того, врачи и средний медперсонал будут повышать квалификацию. А в работу лечебного учреждения в ходе реализации программы внедрят новые принципы, ориентированные на профилактику и раннее выявление заболеваний. Помимо этого, сотрудники больницы будут организовывать регулярные выездные акции «День здоровья» в отдаленные населенные пункты Серноводского района.