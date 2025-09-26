Вузы Новосибирской области посетят образовательную выставку в Китае

Отметим, что в регионе разработан региональный проект «Экспорт образовательных услуг Новосибирской области», который включен в региональную программу развития экспорта до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он направлен на увеличение количества иностранных обучающихся и стимулирование продвижения российского образования за рубежом. Благодаря ему вузы региона могут принимать участие в выставочных мероприятиях в других странах.