Вузы Новосибирской области посетят образовательную выставку в Китае

Международная образовательная выставка China Education Expo 2025 пройдет с 31 октября по 1 ноября в Китае. Вузы Новосибирской области примут участие в мероприятии при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Отметим, что в регионе разработан региональный проект «Экспорт образовательных услуг Новосибирской области», который включен в региональную программу развития экспорта до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он направлен на увеличение количества иностранных обучающихся и стимулирование продвижения российского образования за рубежом. Благодаря ему вузы региона могут принимать участие в выставочных мероприятиях в других странах.
Участниками выставки China Education Expo 2025 в очном формате смогут стать от 6 до 10 образовательных организаций Новосибирской области. Количество участников в заочном формате не ограничено. Заинтересованность в участии в мероприятии выразили Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Также в список вошли Новосибирский технологический институт, филиал Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина и Новосибирский государственный педагогический университет.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.