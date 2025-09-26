На новой автодороге в Анадыре разместят дополнительные светофоры

Специалисты планируют установить дополнительные светофорные объекты на строящейся автодороге между улицами Рультытегина и Энергетиков в Анадыре. Работы на трассе проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.
Сейчас подрядчик должен обустроить на участке тротуары, установить бордюры и дорожные знаки. Кроме того, рабочие смонтируют четыре светофорных объекта для пешеходов и автотранспорта.
«Установка светофоров позволит значительно повысить безопасность на перекрестке улиц Рультытегина и Полярной, обеспечит регулируемый переход через дорогу, а также минимизирует риск дорожно-транспортных происшествий», — отметили в департаменте экономики и инвестиций Чукотки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.