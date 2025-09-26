«Выехали наряды ДПС “Стрела”, экипажи Брестской и Могилевской областей». ГАИ сказала о масштабной отработке трасс в одном из регионов Беларуси

Так, в пятницу, 26 сентября, по всей Беларуси проходит Единый день безопасности дорожного движения. Акция направлена на профилактику травматизма и использование световозвращающих элементов. В этот день гаишники будут посещать трудовые коллективы и учреждения образования, при общении обращая внимание на нововведения в ПДД, вступившие в силу с 1 сентября 2025-го.