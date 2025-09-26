«Выехали наряды ДПС “Стрела”, экипажи Брестской и Могилевской областей». ГАИ сказала о масштабной отработке трасс в одном из регионов Беларуси

Стало известно, где в Беларуси массировано отработают трассы в выходные 27 — 28 сентября. О спецакции и Едином днем безопасности дорожного движения в стране проинформировали в пресс-службе МВД.
Так, в пятницу, 26 сентября, по всей Беларуси проходит Единый день безопасности дорожного движения. Акция направлена на профилактику травматизма и использование световозвращающих элементов. В этот день гаишники будут посещать трудовые коллективы и учреждения образования, при общении обращая внимание на нововведения в ПДД, вступившие в силу с 1 сентября 2025-го.
Кроме того, с пятницы и на все выходные ГАИ будет проводить массовую отработку трасс Гомельщины. Сообщается об усилении контроля на дорогах и дополнительных мерах для обеспечения безопасности уязвимых участников дорожного движения.
— Повышенное внимание — дорогам Гомельщины, куда для оказания помощи в профилактике ДТП выбыли наряды специального подразделения ДПС «Стрела» МВД, ГАИ Брестской и Могилевской областей, — прокомментировали в пресс-службе.
Для этого сотрудников ГАИ ориентировали на отстранение от управления ТС пьяных водителей и бесправников, пресечение грубых нарушений.
