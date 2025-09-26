В России впервые протестировали синхронный нейроперевод

«Главная сложность технологии именно в реалтайме, что это необходимо делать так же быстро, как это делает человек. Пока машина это делает чуть медленнее человека, синхронист в среднем синхронит за три секунды, машина за пять. Но мы работаем над тем, чтобы сделать это, если уж не быстрее человека, то, по крайней мере, сопоставимо во времени. И главная прорывная составляющая технологии в том, что это возможности для синхронного перевода на практически любое количество языков. Эта технология позволяет сразу переводить на десятки языков в режиме реального времени», — указал собеседник агентства.