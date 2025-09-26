Центр занятости города Шахты на Дону помог участнику СВО стать самозанятым

Участник СВО Вячеслав Соколов из города Шахты смог стать самозанятым с помощью специалистов центра занятости населения. Он прошел обучение, организованное при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
После возвращения с СВО Вячеслав Соколов обратился в центр занятости, чтобы найти работу. Там ему помогли с профориентацией и социальной адаптацией и предоставили психологическую поддержку.
«Когда общался с профконсультантом, сказал, что хочу получить профессию сварщика. Меня направили на обучение по соответствующей программе. После завершения обучения помогли составить бизнес-план. Я смог открыть собственное дело. Сейчас занимаюсь монтажом металлоконструкций, а в планах — расширение производства и получение статуса индивидуального предпринимателя, смогу предоставлять рабочие места», — поделился Вячеслав Соколов.
Отметим, что по направлению службы занятости населения Ростовской области бесплатно пройти обучение могут безработные, участники СВО и члены их семей. Также в списке сотрудники, находящиеся под риском увольнения, и люди, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Программы профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации позволяют безработным людям повысить конкурентоспособность на рынке труда и помогают им найти работу или открыть собственное дело. Подробную информацию о мерах государственной поддержки в сфере занятости, а также об образовательных программах можно получить в центрах занятости населения региона.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.