Умер режиссер Тигран Кеосаян

~В 1993 году влюбленные поженились, а спустя год у пары родилась дочь Саша.~ В одном из интервью актриса признавалась, что они с Кеосаяном всегда хотели второго ребенка, но из-за постоянных съемок долгое время «не занимались этим вопросом». В 2010 году у супругов родилась вторая дочь Ксения, а спустя всего два года Хмельницкая и Кеосаян расстались. В 2013-м у Кеосаяна и журналистки Маргариты Симоньян родилась дочь Марьяна, а в 2014-м — сын Баграт, и в том же году был оформлен развод режиссера с Хмельницкой. В октябре 2019-го — дочь Маро, а в марте 2022 года Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян официально стали мужем и женой.~ В начале 2024 года старшая дочь Кеосаяна Александра родила мальчика, которого назвали Гаспаром.