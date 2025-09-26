В Орле и Воронеже утвердили сроки начала отопительного сезона

В других облцентрах Черноземья продолжается подготовка к отопительному сезону. Так, мэр Белгорода Валентин Демидов 18 сентября сообщил, что к пуску тепла готовы 91% МКД и 93% школ и детсадов, а также 100% поликлиник и больниц. Глава Тамбова Максим Косенков 23 сентября оценил заполнение систем отопления на 75%. По его словам, показатель соответствует планам. И. о. главы Курска Сергей Котляров сообщил, что на 26 августа паспорта готовности получили 1,5 тыс. МКД. Власти Липецка завершение подготовки к подаче тепла пока не комментировали.