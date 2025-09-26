Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты из Кузбасса стали финалистами международной олимпиады «ФинОлимп»

В отборочных этапах приняли участие свыше 65 тысяч человек из разных стран.

Четыре студента вузов Кузбасса вышли в финал международной олимпиады «ФинОлимп». Организация подобных конкурсов отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.

Всего в отборочных этапах приняли участие свыше 65 тысяч человек из разных стран. Финалистами стали около 600 человек из 40 стран.

Итоговые соревнования пройдут с 28 сентября по 3 октября в Красноярске. Кузбасс будут представлять студенты Кемеровского государственного университета Матвей Иванкин, Полина Мелкова, Диана Колмогорова, а также Андрей Зайцев из Кузбасского государственного технического университета.

«Международное соревнование по финансовой грамотности открывает новые горизонты для участников со всего мира. Олимпиада призвана не только проверить знания в области финансов, но и развить практические навыки управления личными средствами», — отметили в министерстве образования Кузбасса.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.