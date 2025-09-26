Студенты из Кузбасса стали финалистами международной олимпиады «ФинОлимп»

Четыре студента вузов Кузбасса вышли в финал международной олимпиады «ФинОлимп». Организация подобных конкурсов отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Всего в отборочных этапах приняли участие свыше 65 тысяч человек из разных стран. Финалистами стали около 600 человек из 40 стран.
Итоговые соревнования пройдут с 28 сентября по 3 октября в Красноярске. Кузбасс будут представлять студенты Кемеровского государственного университета Матвей Иванкин, Полина Мелкова, Диана Колмогорова, а также Андрей Зайцев из Кузбасского государственного технического университета.
«Международное соревнование по финансовой грамотности открывает новые горизонты для участников со всего мира. Олимпиада призвана не только проверить знания в области финансов, но и развить практические навыки управления личными средствами», — отметили в министерстве образования Кузбасса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.