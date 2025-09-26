СК завел «уголовку» из-за перевернувшегося школьного автобуса в Башкирии

Инцидент произошел сегодня на пятом километре автодороги Казангулово-Соколовка 59-летний водитель автобуса ПАЗ, перевозивший учащихся лицея-интерната города Давлеканово к местам проживания, не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В момент происшествия в салоне находились трое девятиклассников. В результате ДТП один 15-летний подросток получил травмы.