СК завел «уголовку» из-за перевернувшегося школьного автобуса в Башкирии

В Башкирии Следственный комитет завел уголовное дело из-за ДТП со школьным автобусом в Давлекановском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел сегодня на пятом километре автодороги Казангулово-Соколовка 59-летний водитель автобуса ПАЗ, перевозивший учащихся лицея-интерната города Давлеканово к местам проживания, не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В момент происшествия в салоне находились трое девятиклассников. В результате ДТП один 15-летний подросток получил травмы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и проверяют соответствие услуг по перевозке детей установленным требованиям безопасности.
Ранее прокуратура заявила о начале проверки по факту аварии.
