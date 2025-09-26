Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завел «уголовку» из-за перевернувшегося школьного автобуса в Башкирии

В Башкирии завели дело из-за перевернувшегося школьного автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Следственный комитет завел уголовное дело из-за ДТП со школьным автобусом в Давлекановском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня на пятом километре автодороги Казангулово-Соколовка 59-летний водитель автобуса ПАЗ, перевозивший учащихся лицея-интерната города Давлеканово к местам проживания, не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В момент происшествия в салоне находились трое девятиклассников. В результате ДТП один 15-летний подросток получил травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и проверяют соответствие услуг по перевозке детей установленным требованиям безопасности.

Ранее прокуратура заявила о начале проверки по факту аварии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.