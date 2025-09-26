В Москве завели дело на кинокритика Долина*

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина*, его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сказали в ведомстве.
Подозреваемый с октября 2022 года включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации.
По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Антона Долина* в розыск», — заключили в ведомстве.
Савеловский суд столицы в июне 2024 года оштрафовал кинокритика на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.
* Признан в России иноагентом.