В Москве завели дело на кинокритика Долина*

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина*, его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.