Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве завели дело на кинокритика Долина*

Уголовное дело завели в Москве на кинокритика-иноагента Антона Долина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина*, его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сказали в ведомстве.

Подозреваемый с октября 2022 года включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации.

По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Антона Долина* в розыск», — заключили в ведомстве.

Савеловский суд столицы в июне 2024 года оштрафовал кинокритика на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.

* Признан в России иноагентом.