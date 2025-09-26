Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон начался в 37 районах Татарстана

К теплу подключены 8,1 тысячи многоквартирных домов и 1,3 тысячи котельных.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане стартовал отопительный сезон в 37 муниципальных районах. По данным Минстроя республики, к теплу уже подключены 8,1 тысячи многоквартирных домов, 798 школ, 765 детских садов и более 2,5 тысяч социальных объектов.

Подготовлено 99,84% котельных и 99,85% многоквартирных домов. Пуск произведен на 1,3 тысячи котельных, что составляет примерно половину от запланированного количества. В восьми районах решение о начале отопительного сезона пока не принято.

Теплоснабжающим организациям предписано получить паспорта готовности до 1 ноября. В Казани отопительный сезон начнется 29 сентября согласно ранее сделанному заявлению мэрии.