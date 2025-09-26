Отопительный сезон начался в 37 районах Татарстана

В Татарстане стартовал отопительный сезон в 37 муниципальных районах. По данным Минстроя республики, к теплу уже подключены 8,1 тысячи многоквартирных домов, 798 школ, 765 детских садов и более 2,5 тысяч социальных объектов.
Подготовлено 99,84% котельных и 99,85% многоквартирных домов. Пуск произведен на 1,3 тысячи котельных, что составляет примерно половину от запланированного количества. В восьми районах решение о начале отопительного сезона пока не принято.
Теплоснабжающим организациям предписано получить паспорта готовности до 1 ноября. В Казани отопительный сезон начнется 29 сентября согласно ранее сделанному заявлению мэрии.