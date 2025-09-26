В селе Усть-Кан Республики Алтай началось строительство нового водопровода

Строительство нового водопровода стартовало в селе Усть-Кан. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве регионального развития Республики Алтай.
Водопровод появится в микрорайоне Чорос-Гуркина. Специалисты приступили к копке траншей и котлованов под колодцы. До этого они провели работы по гидроизоляции железобетонных колец. В соответствии с графиком в этом году подрядчику предстоит завершить земляные работы, осуществить прокладку и утепление трубопровода, а также монтаж колодцев. Окончательный ввод водопровода в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
Отметим, что в этом году строительство инженерных сетей также было запланировано в Горно-Алтайске. В то же время ремонтные работы на инженерных сетях прошли в Онгудайском, Чойском и Шебалинском районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.