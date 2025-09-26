В селе Усть-Кан Республики Алтай началось строительство нового водопровода

Водопровод появится в микрорайоне Чорос-Гуркина. Специалисты приступили к копке траншей и котлованов под колодцы. До этого они провели работы по гидроизоляции железобетонных колец. В соответствии с графиком в этом году подрядчику предстоит завершить земляные работы, осуществить прокладку и утепление трубопровода, а также монтаж колодцев. Окончательный ввод водопровода в эксплуатацию запланирован на 2026 год.