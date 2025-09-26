КБГУ и МГУ доказали эффективность влияния полимеров на урожайность агрокультур

В сравнительных испытаниях оба материала показали высокую эффективность в повышении урожайности и улучшении качества плодов. Выявлены два перспективных полимера — один из МГУ и другой из КБГУ. Первоначальные результаты эксперимента были представлены на всероссийской конференции «Полимеры для сельского хозяйства». Ученые планируют продолжить исследования, расширяя эксперимент на другие культуры и регионы.