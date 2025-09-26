3 ноября 2025: выходной или рабочий день в России

В материале мы рассмотрим производственный календарь на 2025 год, разберем статус 3 ноября, объясним переносы и рабочую субботу, а также перечислим остальные праздничные дни ноября.
Производственный календарь на 2025 год
Производственный календарь фиксирует все праздничные и выходные дни года. Всего в ноябре будет 11 выходных и 19 рабочих дней.
Согласно постановлению правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335, в 2025 году предусмотрен перенос выходных, в том числе — в ноябре.
3 ноября в 2025 году: выходной или рабочий
Согласно производственному календарю, понедельник, 3 ноября, будет выходным днем. Это связано с тем, что на эту дату перенесли выходной с субботы, 1 ноября.
Таким образом, перед Днем народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября. Но придется немного потерпеть предшествующую этому шестидневную рабочую неделю.
Почему и за какой день отдыхаем в понедельник 3 ноября 2025 года
Поскольку 1 ноября 2025 года выпадает на субботу, правительство перенесло этот выходной на понедельник, 3 ноября. Это сделали для того, чтобы обеспечить россиянам дополнительный день отдыха и сформировать удобные «длинные выходные» к празднику 4 ноября.
Другие праздничные и выходные дни в ноябре 2025 года
Кроме Дня народного единства, в ноябре в России существуют и другие памятные даты. Важно — он не предполагают дополнительных выходных. Речь идет о:
- 1 ноября — День судебного пристава;
- 5 ноября — День военного разведчика;
- 7 ноября — годовщина Октябрьской революции (памятная дата);
- 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел РФ;
- 18 ноября — День рождения Деда Мороза;
- 20 ноября — День работника транспорта;
- 22 ноября — День психолога;
- 24 ноября — День матери (последнее воскресенье месяца).
Но ключевым праздником месяца остается 4 ноября — День народного единства. Эта дата уходит корнями в начало XVII столетия и связана с одним из переломных событий российской истории. Осенью 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского сумело освободить Москву от польской интервенции.
Победа стала важнейшей вехой в завершении Смутного времени — тяжелой эпохи разрухи и борьбы за власть. События ноября продемонстрировали силу национального единства: ради спасения страны плечом к плечу выступили люди разных сословий и национальностей.
Память об этом событии закрепилась еще в XVII веке. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ об установлении особого дня — его приурочили к почитанию Казанской иконы Божией Матери, с которой ополченцы вошли в столицу. В советский период традиция прекратилась: праздник имел религиозную основу, а официальным главным торжеством ноября стал День Великой Октябрьской социалистической революции.
Возвращение исторической даты произошло уже в XXI веке. В 2005 году был учрежден современный День народного единства. Он получил статус государственного праздника и выходного дня, заменив собой День согласия и примирения, ранее отмечавшийся 7 ноября.