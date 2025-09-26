3 ноября 2025: выходной или рабочий день в России

Память об этом событии закрепилась еще в XVII веке. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ об установлении особого дня — его приурочили к почитанию Казанской иконы Божией Матери, с которой ополченцы вошли в столицу. В советский период традиция прекратилась: праздник имел религиозную основу, а официальным главным торжеством ноября стал День Великой Октябрьской социалистической революции.