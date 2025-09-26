В Ингушетии до 2030 года планируют возвести 4 новых медучреждения

Четыре новых медучреждения появятся на территории Ингушетии до 2030 года при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы и правительства республики.
В частности, в Карабулаке планируют построить новую многопрофильную больницу. Она будет рассчитана на 550 посещений в смену. Медучреждение с дневным стационаром на 60 коек будет сдано в эксплуатацию в 2027—2029 годах.
Параллельно в 2029—2030 годах будут возведены поликлиника на 200 посещений в смену в селе Плиево, фельдшерский пункт в селе Даттых и фельдшерско-акушерский пункт в селе Аршты. Кроме того, для отделений медицинской реабилитации в шести медучреждениях республики закупят современное оборудование.
«Строительством современной больницы в Карабулаке мы решаем давно назревшую проблему и создаем для людей современные, безопасные и комфортные условия для получения качественной медицинской помощи. Этот объект, наряду с другими запланированными к строительству и оснащению медучреждениями, кардинально укрепит материально-техническую базу здравоохранения всей республики», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.