«МИФИ» впервые занял четвертое место во всемирном рейтинге ядерного образования

В рейтинг RUR Nuclear Education and Technology 2025 вошли 400 университетов мира (для сравнения в 2024 г. — 337 университетов). Кроме НИЯУ МИФИ, в этот рейтинг вошли ряд российских вузов: ТПУ (53 место), СПбПУ (55 место), МГУ им. М. В. Ломоносова (121 место), УрФУ (257 место). Символично, что такой высокий результат НИЯУ МИФИ достиг в год 80-летия атомной промышленности России, а рейтинг вышел в дни проведения международного форума WorldAtomicWeek, крупнейшего мероприятия, посвященного атомной и смежным отраслям.