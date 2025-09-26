«МИФИ» впервые занял четвертое место во всемирном рейтинге ядерного образования

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» впервые занял четвертое место среди лучших университетов мира по ядерному образованию и технологиям, обогнав университет Пенсильвании. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МИФИ.
Рейтинг, опубликованный в пятницу, составлен международным рейтинговым агентством Round University Rankings (RUR) по предметным областям. Как напомнили в ядерном университете, в 2024 году МИФИ, также впервые, занял в этом рейтинге пятое место. RUR является одним из ведущих международных рейтингов университетов и публикует их с 2010 года. Оценка проводилась по четырем основным направлениям деятельности университета: образование (40%), наука (40%), международная деятельность (10%), финансовая устойчивость (10%) (всего 20 показателей).
В рейтинг RUR Nuclear Education and Technology 2025 вошли 400 университетов мира (для сравнения в 2024 г. — 337 университетов). Кроме НИЯУ МИФИ, в этот рейтинг вошли ряд российских вузов: ТПУ (53 место), СПбПУ (55 место), МГУ им. М. В. Ломоносова (121 место), УрФУ (257 место). Символично, что такой высокий результат НИЯУ МИФИ достиг в год 80-летия атомной промышленности России, а рейтинг вышел в дни проведения международного форума WorldAtomicWeek, крупнейшего мероприятия, посвященного атомной и смежным отраслям.