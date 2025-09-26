Сильный ветер до 18 м/с обрушится на районы Иркутской области

Сильный северо-западный ветер с порывами до 15−18 м/с обрушится на северные районы Иркутской области 27 сентября. Также 27−29 сентября местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по Приангарью.