Сильный ветер до 18 м/с обрушится на районы Иркутской области

Ночью может похолодать до −1 градуса.

Источник: Комсомольская правда

Сильный северо-западный ветер с порывами до 15−18 м/с обрушится на северные районы Иркутской области 27 сентября. Также 27−29 сентября местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по Приангарью.

— В предстоящие сутки по области: переменная облачность, местами кратковременные дожди, в Катангском и северо-восточных районах, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах утром туманы, ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с, в северных районах северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с, — отмечают в ведомстве.

Ночью похолодает до +7…+12 градусов. При прояснении может похолодать до −1. Днем в регион придет бабье лето. Воздух прогреется до +22…+27 градусов. В Иркутске осадков не ожидается, ветер юго-восточный усилится до 5−10 м/с, температура ночью +7…+9 градусов, днем ожидается настоящая жара: +24…+26 градусов.