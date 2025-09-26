Власти призвали граждан Польши немедленно покинуть Беларусь

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь, пишет ТАСС.
Так, МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Беларуси и воздерживаться от любых поездок в республику.
— МИД призывает польских граждан, находящихся в Беларуси, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства, — проинформировала пресс-служба посольства Польши в Минске.
В дипведомстве заявили, что рекомендации связаны с обострением ситуации на границе.
Однако, напомним, Польша открыла границу с Беларусью ночью 25 сентября.
При этом Сейм требует от Туска посчитать убытки Польши из-за закрытия границы с Беларусью.
Еще БЖД сообщила о работе железнодорожных переходов после открытия границы Польшей.
Тем временем Лукашенко сказал Путину, чего опасались при строительстве АЭС в Беларуси.