Власти призвали граждан Польши немедленно покинуть Беларусь

Польские власти сказали своим гражданам покинуть Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь, пишет ТАСС.

Так, МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Беларуси и воздерживаться от любых поездок в республику.

— МИД призывает польских граждан, находящихся в Беларуси, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства, — проинформировала пресс-служба посольства Польши в Минске.

В дипведомстве заявили, что рекомендации связаны с обострением ситуации на границе.

Однако, напомним, Польша открыла границу с Беларусью ночью 25 сентября.

При этом Сейм требует от Туска посчитать убытки Польши из-за закрытия границы с Беларусью.

Еще БЖД сообщила о работе железнодорожных переходов после открытия границы Польшей.

Тем временем Лукашенко сказал Путину, чего опасались при строительстве АЭС в Беларуси.