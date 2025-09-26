Ричмонд
Путин присвоил четырем россиянкам звание «Мать-героиня»

Путин присвоил россиянкам из четырех субъектов РФ звание «Мать-героиня».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил четырем россиянкам звание «Мать-героиня».

Указ президента о присуждении государственных наград размещен на официальном портале опубликования правовых документов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Амиралиевой Разият Рамазановне, Республика Дагестан; Новолодской Татьяне Юрьевне, Новгородская область», — говорится в документе.

Также звание присвоено Надежде Плотниковой из Новосибирской области и Анастасии Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа.