МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил четырем россиянкам звание «Мать-героиня».
Указ президента о присуждении государственных наград размещен на официальном портале опубликования правовых документов.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Амиралиевой Разият Рамазановне, Республика Дагестан; Новолодской Татьяне Юрьевне, Новгородская область», — говорится в документе.
Также звание присвоено Надежде Плотниковой из Новосибирской области и Анастасии Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа.