Омская область вошла в число аутсайдеров экологического рейтинга

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам лета 2025 года. Омская область заняла в нем одно из последних мест.
По оценке обещственников, регион вошел в десятку отстающих субъектов, заняв 76 место из 82. В числе отстающих также значатся Иркутская область, Еврейская АО (74 и 75 места). Ниже Омской области позиции в рейтинге заняли Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Челябинская область, Приморский край и Свердловская область.
Как следует из пояснения на сайте «Зеленого патруля», при составлении рейтинга учитываются обращения граждан, мониторинг региональных, федеральных событий СМИ, данные о проведенных мероприятиях, ответы контролирующих органов на поступившие жалобы и обращения и ряд других факторов.
Ранее «КП Омск» сообщала, что после массовых жалоб омичей на выбросы в СУ СКР по Омской области организовали доследственную проверку.