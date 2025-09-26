Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область вошла в число аутсайдеров экологического рейтинга

Регион занял в нем одно из последних мест.

Источник: Комсомольская правда

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам лета 2025 года. Омская область заняла в нем одно из последних мест.

По оценке обещственников, регион вошел в десятку отстающих субъектов, заняв 76 место из 82. В числе отстающих также значатся Иркутская область, Еврейская АО (74 и 75 места). Ниже Омской области позиции в рейтинге заняли Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Челябинская область, Приморский край и Свердловская область.

Как следует из пояснения на сайте «Зеленого патруля», при составлении рейтинга учитываются обращения граждан, мониторинг региональных, федеральных событий СМИ, данные о проведенных мероприятиях, ответы контролирующих органов на поступившие жалобы и обращения и ряд других факторов.

Ранее «КП Омск» сообщала, что после массовых жалоб омичей на выбросы в СУ СКР по Омской области организовали доследственную проверку.