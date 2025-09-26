Все марки топлива изменились в цене в Ростовской области в сентябре

В Ростовской области в период с 16 по 22 сентября 2025 года изменились цены на все марки топлива. Об этом можно судить по обновленным данным Росстата.
На отчетный период средняя стоимость горючего составила 65,76 рубля за 1 литр. Для сравнения, неделей ранее водители платили на 75 копеек меньше (65,01 рубля за литр), а примерно в середине августа — на 2,69 рубля меньше (63,07 рубля за 1 литр).
Обновленные расценки по отдельным маркам по состоянию на 22 сентября 2025 года:
АИ-92: 61,31 рубля (неделей раньше — 60,58 рубля, в августе — 58,75 рубля);
АИ-95: 68,14 рубля (неделей раньше — 67,36 рубля, в августе — 65,35 рубля);
АИ-98 и выше: 85,91 рубля (неделей раньше — 85,28 рубля, в августе — 83,04 рубля);
Дизельное топливо: 68,74 рубля (неделей раньше — 68,17 рубля, в августе — 67,12 рублей.
Добавим, общая цена за бензин по ЮФО 22 сентября составляла 65,38 рубля, за дизель — 69,84 рубля. Стоимость по России — 63,28 и 72,20 рубля соответственно.
